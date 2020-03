Auto streift Radfahrerin in Lohr

Gegen 05:50 Uhr am Dienstagmorgen fuhr eine 55-Jährige Radfahrerin in den Kreisverkehr an der Stadthalle. Zu dieser Zeit näherte sich auf der Jahn-straße, von Sackenbach kommend, eine 51-Jährige mit einem VW-Caddy. Die Autofahrerin übersah die Radfahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr. Aufgrund dessen streifte sie die Radfahrerin mit dem Außenspiegel am rechten Ellenbogen. Die Fahrradfahrerin konnte zwar einen Sturz vermeiden, verspürte aber Schmerzen am Ellenbogen. Der Ret-tungsdienst wurde nicht benötigt. Es gab keine Sachschäden.

Fahrt unter Drogeneinfluss?

Rechtenbach, Lkr. Main-Spessart: Gegen 16:45 Uhr am Dienstagnachmittag, hielt ein Streifenwagen einen Suzuki in der Hauptstraße zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei entdeckten die Beamten beim 21-Jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Da der junge Mann einen Urintest ablehnte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Lohr am Main