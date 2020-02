Auto streift Fußgänger in Hösbach

Am frühen Mittwochmorgen, um 9:45 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Rentner den Finkenweg, von der Mühlstraße kommend, in Richtung Sackgasse. Beim Einparken auf einen gekennzeichneten Parkplatz touchierte er hierbei einen 51-Jährigen an dessen rechter Wade. Der Fußgänger klagte über Schmerzen und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Die Kollision wurde von einer Polizeistreife aufgenommen, Sachschaden entstand nicht. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag 6 Uhr, verschwand von einem Fahrradabstellplatz eines Anwesens in der Beckerstraße ein Mountainbike, Mixed-Rad, Fatboy, schwarz, abgeschlossen, im Zeitwert von circa 1.200 Euro.

Ladendiebstahl in der City-Galerie

Aschaffenburg. In der City-Galerie konnte am Mittwoch, um 13 Uhr, ein Kaufhausdetektiv beobachten, wie eine männliche Person in einem Einzelhandelsgeschäft in der City-Galerie einen Piercingstecker für etwa 10 Euro aus der Verpackung drückte und in seiner Hosentasche versteckte. Nach der Kasse sprach der Berechtigte den 25-Jährigen an und alarmierte die Polizei. Der Mann aus einem südosteuropäischen Land wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach der Hinterlegung einer von der Staatsanwaltschaft festgelegten Sicherheitsleistung aus polizeilichem Gewahrsam entlassen.

46-jähriger Mann des Fahrens ohne Führerschein überführt

Hösbach. Bei einer Verkehrskontrolle vor etwa acht Wochen konnte der 46-jährige Fahrer eines Alfa Romeo keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Polizeistreife gab ihm deshalb eine Kontrollaufforderung zum Vorlegen der Fahrerlaubnis innerhalb einer Frist von einer Woche mit. Diese verstrich, ohne dass sich die Person bei einer Polizeiwache meldete. Die weiteren Ermittlungen durch den Sachbearbeiter ergaben, dass der Mann zum Zeitpunkt des Führens des Autos nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss sich deshalb hierfür vor Gericht verantworten.

Kompletträder gestohlen

Weibersbrunn. In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch 15:30 Uhr suchten unbekannte Einbrecher ein Wohnanwesen in der Sonnenstraße auf und öffneten das Garagentor. Aus dem Inneren ließen sie vier Sätze Sommerreifen (16 Reifen insgesamt) auf Alufelge mitgehen. Der Sachschaden wird auf etwa 500, der Beuteschaden auf über 3000 Euro geschätzt.

Polizei Aschaffenburg/xere