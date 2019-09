Auto schleudert nahe Retzbach in Leitplanke

Der Pkw prallte dabei in die rechte Leitplanke wobei an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand.

Von Fahrbahn abgekommen

Heugrumbach, Lkr. Main-Spessart. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw kam am Donnerstag gegen 7 Uhr mit ihrem Fahrzeug zwischen Büchold und Heugrumbach im Auslauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Pkw gegen ein Verkehrszeichen und rutschte anschließend rückwärts in den Straßengraben. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Geparkten Pkw touchiert und geflüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein in Karlstadt auf einem Parkplatz eines Privatgrundstückes am Baggertsweg 3 abgestellter Pkw Peugeot wurde am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr durch ein anderes Fahrzeug am Fahrzeugheck beschädigt. An dem geparkten Pkw wurde die Heckklappe eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt