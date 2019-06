Auto schleudert auf A3 bei Waldaschaff in Leitplanke

Gegen 21.45 Uhr war der 53-Jährige auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als ein starkes Gewitter über die Region zog. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff, kurz nach der Kaupenbrücke verlor der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Mitsubishi prallte in die Außenleitplanke, schleuderte über alle drei Fahrspuren und kam schließlich an der Mittelabtrennung zum Stehen.

Während am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand kam der Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt davon.

Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

Nach einer gut halbstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges auf dem rechten Fahrstreifen und der Standspur vorbeifließen.

