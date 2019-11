Auto rammt Laster in Kleinheubach: LKW-Fahrer fährt davon

Am Mittwoch, 20.11.19, gegen 16.15 Uhr, missachtete der Fahrer eines Lastkraftwagen im Baustellen-Kreisverkehr bei Kleinheubach ein Stopp-Schild und nahm einem Kia-Fahrer die Vorfahrt. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden und krachte in den Lkw. Ungeachtet dessen fuhr der Lkw-Fahrer jedoch weiter. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen und der Polizei mitteilen, welche daraufhin eine Fahndung nach dem Lkw betrieb. Erst im Bereich Walldürn konnte der Lkw durch die Polizei angehalten werden. Der Fahrer war ein 64-jähriger Mann; da er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Danach wurde er entlassen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 8300 Euro geschätzt.

kev/Polizei Miltenberg