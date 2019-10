Auto macht sich in Kleinheubach selbstständig: Schaden 3500 Euro

Die Fahrerin eines VWs hatte ihren Pkw nicht ordnungsgemäß gesichert. Sie parkte am Scheuerbusch in Hanglage, hatte die Handbremse nicht ausreichend angezogen und keinen Gang eingelegt. Aus diesem Grund rollte der Pkw rückwärts bergab, kollidierte mit einem anderen VW, rollte anschließend auf einen Hügel und kam dort zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Fahrer mit zu viel Promille

Miltenberg: Am Mittwoch, gegen 01:50 Uhr, wurde in der Mainzer Straße der Fahrer eines Audis kontrolliert. Bei dem 38-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Zudem wies er drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Abhängig von dem Auswertungsergebnis der Blutentnahme wird sich der aus Aschaffenburg stammende Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Vandale beschädigt Putzfassade

Eichenbühl: Am Dienstag, zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem Hammer die Putzfassade eines Anwesens in der Hauptstraße. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg