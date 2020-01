Um 7 Uhr hatte ein 54-jähriger Mann seinen Daimler in der Phillip-Reis-Straße geparkt. Aus bisher nicht eindeutig geklärten Gründen kam das Auto an der leicht abschüssigen Straße ins Rollen und fuhr gegen den Zaun einer Firma. Fazit: 500 Euro Schaden am Pkw und 300 Euro an dem Zaun. Der Daimler musste abgeschleppt werden.

mci / Quelle: Polizei Alzenau