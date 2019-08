Auto landet im Graben bei Elsenfeld - Fahrer unter Drogen

Am frühen Mittwoch, gegen 3.55 Uhr, stieß der Fahrer eines Fiat gegen den Bordstein im Kreisverkehr der Umgehungsstraße / Eichelsbacher Weg. Anschließend kam der Wagen von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. Hierbei wurden noch die Leitplanken beschädigt.

Da der 26-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden beträgt um die 10.000 Euro.

Unfallflucht in Obernburg

Obernburg. Zwischen dem vergangenen Sonntag, 19 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, wurde ein geparkter weißer BMW an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug steht gewöhnlich in der Römerstraße und wurde vermutlich auch in dieser Straße angefahren. Der Schachschaden an der vorderen Stoßstange wurde auf rund 500 Euro beziffert.

Imker-Gerätschaft aus Gartenhaus gestohlen

Erlenbach a.Main. In einem Zeitraum von Samstag, 10.08.2019 bis Montag, 19.08.2019, wurde in ein Gartenhaus auf einem Grundstück am Mainbogen eingebrochen. Der Täter entwendete Gerätschaften, die der Imkerei dienen. Der Schaden beläuft sich auf gut 100 Euro.

Großwallstadt: Autositze aus Audi gestohlen

Großwallstadt. Vermutlich zwischen Montag, den 12.08 und Montag, den 19.08. wurden Fahrzeugteile von einem weißen Audi S1 ausgebaut und gestohlen. Der Wagen stand auf dem Grundstück eines Autohauses im Grundtalring. Durch den oder die unbekannten Täter wurde der Wagen geöffnet und die Sitze ausgebaut. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg