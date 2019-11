Auto kracht in Leitplanke in Eichenbühl

In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto und knallte in die Verkehrsleitplanke. Der aus dem Kreis Karlsruhe stammende Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, aber sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp über 6.600 Euro.

Gas mit Bremse verwechselt: Amorbach

Am Montag, gegen 13.30 Uhr, wollte eine 35-Jährige aus einer Hofeinfahrt in der Schüttstraße herausfahren. Leider verwechselte die Frau das Brems- mit dem Gaspedal und knallte gegen einen geparkten Ford. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Auto zerkratzt: Amorbach

In der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr bis Montag, 09.00 Uhr, wurde in der Löhrstraße ein geparkter Mercedes an der rechten Seite zerkratzt. Der Schaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Auto-Diebstahl: Altenbuch

In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr bis Montag, 07.45 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Hof eines Anwesens in der Hauptstraße einen schwarzen BMW X5. Nach Erhalt der Mitteilung verlief allerdings eine sofortige Fahndung negativ. Der Wert des Fahrzeuges wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Polizei Miltenberg/ienc