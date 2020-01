Auto kracht bei Michelbach gegen Leitplanke

Alzenau-Michelbach. Am Mittwochabend landete ein 48-jähriger Mann mit seinem Opel bei Michelbach in der Leitplanke. Um 18.15 Uhr fuhr der Mann von Michelbach in Richtung Albstadt. In einer Linkskurve kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Auto wurde massiv im Frontbereich beschädigt, es musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beträgt circa 1000 Euro.

Laster beschädigt geparktes Auto

Schöllkrippen. Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Sattelzugfahrer auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Blankenbach. Dabei blieb er mit seinem Auflieger an einem ordnungsgemäß geparkten Opel hängen. Fazit: 4000 Euro Schaden am Opel und 150 Euro an dem Auflieger.

Unfallflucht

Mömbris-Schimborn. Am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr wurde in der Straße Zur Aue ein abgestellter Ford von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 2000 Euro am linken vorderen Kotflügel. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfälle

Wiesen und Mömbris. Am Mittwochmorgen zwischen 6 und 07.30 Uhr ereigneten sich bei Wiesen und Mömbris zwei Wildunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von 2000 Euro entstand.

Hausmauer touchiert

Schöllkrippen. Bei einem Verkehrsunfall in der Waagstraße entstand am Mittwochvormittag ein Schaden von 1200 Euro. Gegen 11.30 Uhr wollte ein 65-jähriger Ford Transit-Fahrer von einer Hofeinfahrt auf die Waagstraße fahren. Dabei touchierte er mit seiner rechten Seite eine Hausecke. Der Ford wurde nicht unerheblich auf der rechten Seite beschädigt (1000 Euro), der Schaden an der Hausmauer blieb mit 200 Euro relativ gering.

Fahrradfahrer übersehen

Kahl. Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Sälzerweg leicht verletzt. Gegen 15 Uhr setzte ein 33-jähriger Mann mit seinem Ford Transit zurück. Dabei übersah er den Radfahrer, der hinter ihm stand. Dieser stürzte zu Boden und zog sich Prellungen am Bein zu.

Bei Reparaturarbeiten schwer an der Hand verletzt

Kahl. Ein Arbeiter zog sich am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Der 62-jährige Mann reparierte gegen 16.30 Uhr in der Straße An der Stockwiese eine Waschmaschine. Während der Geräteprüfung griff er mit der linken Hand in die Waschmaschine an das eingeschaltete Antriebsrad. Dabei wurden zwei Glieder des Ringfingers abgetrennt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt, wurde der Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen.

