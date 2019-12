Auto kollidiert mit Linienbus in Niedernberg

Die Fahrerin eines Renault war um 17 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Großostheimer Straße eingefahren und hatte dabei einen Linienbus übersehen. Bei dem Zusammenstoß war alleine am Bus ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstanden. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Einbruch in Firmengebäude in Elsenfeld

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am Wochenende vor Weihnachten wurde in ein Firmengebäude in der Erlenbacher Straße eingebrochen. Ein Unbekannter hatte zwischen Freitag, dem 20. und Montag, dem 23. Dezember eine Türe zum Bürogebäude des Betonteileherstellers aufgehebelt. Im Büro war es ihm gelungen, den Tresor aufzubrechen. Nach dem Aufhebeln einer darin befindlichen Geldkassette konnte der Täter mit der Beute in Höhe von 15 Euro unerkannt entkommen.

Verkehrsunfall nach Krampfanfall

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Ein Krampfanfall war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Die Fahrerin eines VW war von Eschau in Richtung Elsenfeld unterwegs, als sie während der Fahrt einen Krampfanfall erlitt. Ihr gelang es noch, ihr Fahrzeug von der Fahrbahn weg auf die Seite zu lenken. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten und stieß gegen eine Leitplanke. Der Unfallschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus Erlenbach eingeliefert.

Aus Unachtsamkeit von Fahrbahn abgekommen

Hausen, Lkr. Miltenberg. Am Montagnachmittag war es zwischen Roßbach und Hausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines BMW mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen war. Er war in einem unachtsamen Augenblick neben die Fahrbahn geraten und konnte sein Fahrzeug nicht mehr abfangen. Es wurden drei Leitpfosten beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen im Gegenverkehr war es am Montagvormittag gekommen. Der Fahrer eines Opel Astra war um 08.55 Uhr von Großostheim in Richtung Niedernberg unterwegs. Als er nach links auf die B 469 einbiegen wollte, hatte er einen entgegenkommenden VW Touran übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Autoscheibe eingeschlagen

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. An einem Opel Meriva wurde von einem Unbekannten die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Der Opel war am Samstag um 16 Uhr in der Pfarrer-Keith-Straße abgestellt worden. Am Sonntag um 10.15 Uhr stellte der Besitzer den Schaden fest.

Zaunpfosten beschädigt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verbogen Unbekannte zwei Zaunpfosten eines Maschendrahtzauns. Das umzäunte Grundstück liegt direkt am Radweg Elsenfeld - Rück, am Ortseingang von Rück.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel.: 06022/6290 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg