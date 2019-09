Auto in Marktheidenfeld zerkratzt

500 € Schaden richtete ein unbekannter Täter an einem geparkten blauen VW Polo an. Der Wagen stand von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Tiefgarage „Am Rathaus“. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die beiden hinteren Fahrzeugtüren zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall in Marktheidenfeld - niemand verletzt

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem Auffahrunfall mit 8000 € Sachschaden kam es am Dienstag, kurz nach 15:00 Uhr. Der 36-jährige Fahrer eines Wagens mit Anhänger fuhr von Marktheidenfeld kommend in Richtung Kreuzwertheim, als er direkt auf der Autobahnbrücke verkehrsbedingt bremsen musste. Diese Situation erkannte der nachfolgende 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr in das Anhängerheck.

