Auto in Marktheidenfeld zerkratzt

Der Wagen stand im Parkhaus „Am Rathaus“. Ein unbekannter Täter verursachte durch Kratzer an der Beifahrertür sowie am rechten Kotflügel einen Schaden in Höhe von 2000 € und entfernte sich anschließend unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Stromkasten in Urspringen besprüht

Urspringen, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Freitag bis Mittwoch beschmierten unbekannte Täter einen Stromverteilerkasten in der Rodener Straße. Mit schwarzer Farbe wurde das Tag „SUC“ aufgesprüht. Der Schaden wird mit 50 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld