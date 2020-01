Auto in Marktheidenfeld zerkratzt - hoher Schaden

Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die linke Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diesel in Marktheidenfeld abgezapft

Übers vergangene Wochenende wurde aus dem Tank eines Ackerschleppers Dieselkraftstoff im Wert von ca. 200 Euro abgezapft. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Firma in der Eltertstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Versuchter Pkw-Aufbruch in Urspringen

Wie gestern bereits berichtet, wurden zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und hochwertige Werkzeugmaschinen entwendet. Des Weiteren wurde bei einem Citroen Jumper, welcher in der Hauptstraße abgestellt war, durch Schlossstechen versucht, den Verriegelungsmechanismus der Tür zum Laderaum zu öffnen. Dies misslang jedoch, sodass von den Werkzeugen aus dem Innenraum nichts gestohlen wurde. Der entstandenen Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen in Marktheidenfeld entwendet

Wie heute gemeldet wurde, wurden nochmals zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und hochwertige Werkzeugmaschinen der Marke DeWalt im Wert von etwa 3500 Euro gestohlen. Beide Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz in der Schützenstraße. Auch hier hatten die Diebe es auf Akku-Schrauber, Schlagschrauber, Bohrmaschinen u. ä. abgesehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

In Esselbach von der Fahrbahn abgekommen

5000 Euro Sachschaden entstanden an einem Auto, nachdem es mit einem Verkehrsschild kollidiert war. Der 45-jährige Autofahrer befuhr am Montag, gegen 21:45 Uhr, die Kreisstraße MSP 32 von Esselbach kommend in Richtung Michelrieth, als er in einer Linkskurve zu weit nach rechts fuhr und auf das unbefestigte Bankett geriet. Der Wagen rutschte komplett von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Nachdem das Auto nicht mehr fahrbereit war, wurde es durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Rollstuhlfahrerin bei Unfall in Marktheidenfeld leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Montag, gegen 16:30 Uhr, eine 21-jährige Rollstuhlfahrerin bei der Kollision mit einem VW Transporter. Der 56-jährige Fahrer des Lieferwagens bog an der Kreuzung Baumhofstraße/Äußerer Ring, von der Baumhofstraße nach links auf den Äußeren Ring ab. Dabei übersah er die Rollstuhlfahrerin, die zur gleichen Zeit den Fußgängerüberweg, ebenfalls stadtauswärts, überquerte. Die Fußgängerampel zeigte für sie grünes Licht. Durch die geringe Geschwindigkeit der Rollstuhlfahrerin fiel diese glücklicherweise bei der Kollision nicht um, erlitt aber trotzdem leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Lohr gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500 Euro.

