An dem Pkw, welcher in einer der in der Mitte des Parkplatzes eingezeichneten Parkfläche stand, wurde das Blech an zwei Stellen eingedrückt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt