Auto in Elsenfeld verkratzt

Das Fahrzeug wurde auf der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Volvo in Erlenbach geschrammt

Erlenbach a.Main. Auch in Erlenbach wurde eine Sachbeschädigung gemeldet. Hier hatte ein Erlenbacher Rentner um die Mittgszeit seinen Volvo ordnungsgemäß in der Bachstraße abgestellt. Als er gegen 13.00 Uhr zu seinem grauen Pkw zurückkam, stellte er diverse Kratzer am vorderen linken Kotflügel fest. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg