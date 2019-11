Auto in Elsenfeld eingedellt und zerkratzt

Der angerichtete Sachschaden ist mit ca. 8000.- Euro erheblich.

Betäubungsmittel sichergestellt

Klingenberg a.Main, Röllfeld Beamte der PI Obernburghaben am Sonntag Abend gegen 21.30 Uhr in der Unterlandstraße einen VW Polo kontrolliert. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, bemerkten sie, wie vom Beifahrersitz aus ein Klemmbeutel aus dem Pkw geworfen wurde. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges räumte die Beifahrerin ein, eine geringe Menge Amphetamin entsorgt zu haben. Die eingesetzte Streife fand das Betäubungsmittel im Rahmen der Kontrolle am Fahrbahnrand auf. Die 24-jährige Besitzerin erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Geldbeutel aus VW in Elsenfeld gestohlen

Elsenfeld, Dammsfeldstraße Ein Diebstahl aus einem geparkten Auto ist am Sonntag vormittag aus der Dammsfeldstraße gemeldet worden. Unbekannte hatten hier aus einem vor dem Hallenbad geparkten VW Atlas SE 13 eine Uhr sowie einen im Wagen zurückgelassenen Geldbeutel entwendet. Die Wertsachen waren leider teilweise von außen sichtbar im Auto verblieben. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt rund 190 Euro.

dc/Meldumngen der Polizei Obernburg