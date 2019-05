Auto in Alzenau angefahren

Das Auto war kurze Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brentanostraße abgestellt. Der angerichtete Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Straßenlampe gestreift: Kahl

Am Montagabend um 19.15 Uhr streifte eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin in der Nikolaus-Wahl-Straße aus Unachtsamkeit eine Straßenlampe. Fazit: 700 Euro Schaden am Auto und 500 Euro den der Lampe.

Radfahrer fährt gegen wartendes Auto: Karlstein-Dettingen

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hanauer Landstraße/Feldstraße entstand am Montagmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Ein 12-jähriger Radfahrer war um 13.30 Uhr frontal gegen die Seite eines wartenden Peugeot gefahren. Der junge Radler blieb unverletzt, das Auto wurde im Bereich der Beifahrertür beschädigt.

Bagger im Generationenpark beschädigt: Alzenau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Generationenpark auf dem ehemaligen Gartenschaugelände ein Minibagger mutwillig beschädigt. Der Täter oder die Täter hatten den Bagger umgeworfen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/red