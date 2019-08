Auto gegen E-Bike: 81-Jähriger verletzt

Gegen 11.30 Uhr wollte ein 38-jähriger Mitsubishi-Fahrer von der Dieselstraße auf die vorfahrtsberechtigte Hanauer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den E-Bike-Fahrer, der auf der Hanauer Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Es kam zum Kontakt zwischen dem rechten Außenspiegel und dem Fahrradlenker, so dass der Radler stürzte. Er zog sich hierbei mehrere Prellungen zu. Da er über Schmerzen im Rücken klagte, wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht.

Wildunfall

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall bei Wiesen entstand am Mittwochabend ein Schaden von 3.000 Euro. Um 22.30 Uhr war ein VW-Fahrer, der auf der Engländerhochstraße in Richtung Sailauf fuhr, mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Dabei wurde das Auto so stark im Frontbereich beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Mit Gegenverkehr kollidiert

Alzenau-Wasserlos, Lkr, Aschaffenburg. Noch relativ glimpflich endete ein Verkehrsunfall in der Bezirksstraße in Wasserlos am Mittwochnachmittag. Um 16.45 Uhr fuhr ein 69-jähriger Daimler-Fahrer von Hörstein nach Wasserlos. Kurz nach dem Ortseingang von Wasserlos geriet er aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Einige entgegenkommende Fahrzeuge konnten ihm noch nach rechts ausweichen. Allerdings streifte er dann den entgegenkommenden Audi einer 59-jährigen Frau. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich auf den linken Seiten beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 9.000 Euro.

Geldbörse geklaut

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 9 Uhr wurde einem 72-jährigen Mann in der Alzenauer Innenstadt die Geldbörse entwendet. Der Mann hielt sich um 09 Uhr in der Postfiliale in der Burgstraße auf. Ob er seine Geldbörse an einem Automaten liegen ließ oder ob diese ihm aus Hosentasche gestohlen wurde, ist bisher nicht eindeutig geklärt. Die Geldbörse mit allen Papieren wurde dem Mann dann gegen 13 Uhr in den Briefkasten geworfen. Das Bargeld in Höhe von 150 Euro war allerdings verschwunden.

