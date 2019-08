Auto erfasst Radfahrer in Aschaffenburg  Senior schwer verletzt

Der Senior war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von n Aschafenburg in Richtung Obernau unterwegs und wollte auf Höhe des Bischbergwegs die Maintalstraße überqueren. Dazu schwenkte er nach Links über die Fahrbahn und übersah dabei einen Opel, der ebenfalls in Richtung Obernau fuhr. Die Fahrerin des Opel konnte nicht mehr vollständig abbremsen, erfasste den Radfahrer und schleuderte den Mann vom Rad. Der Mann wurde schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren hatte die Polizei einen Sachverständigen angefordert. Während der rettungs- und Bergungsarbeiten war die Staatstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Aschaffenburg leitete den Verkehr örtlich um.

rah