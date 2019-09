Auto erfasst Radfahrer - Mann verletzt in Klinik

Der Radfahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro. Autofahrer unter Drogeneinfluss in Zellingen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers am Sonntag gegen 08:55 Uhr in Zellingen stellten die Beamten in dem Fahrzeug liegende Utensilien fest, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Der Fahrer räumte dann auch ein in der vergangenen Nacht verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben und händigte eine kleine Menge Amphetamin aus. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.