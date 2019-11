Auto erfasst Fußgängerin in Triefenstein: Prellungen an der linken Körperhälfte

Mit Prellungen an der linken Körperseite wurde eine 49-jährige Fußgängerin nach der Kollision mit einem Auto in die Uniklinik Würzburg gebracht. Am Dienstag, gegen 07:15 Uhr, wollte die Frau mit ihrem Hund die Friedrich-Kirchhoff-Straße überqueren. Dabei übersah sie ein heranfahrendes Auto. Da der 21-jährige Autofahrer zum Glück mit einer geringen Geschwindigkeit unterwegs war, wurde die Frau nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 € angegeben.

Maschendrahtzaun beschädigt

Marktheidenfeld. 500 € Schaden richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an dem Maschendrahtzaun eines Getränkemarktes in der Baumhofstraße an. In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 13:00 Uhr, wurde vermutlich durch einen Lkw-Fahrer ein Zaunelement mit Pfosten und Querstrebe beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrrad gestohlen

Marktheidenfeld. Im Laufe des Dienstags wurde in der Luitpoldstraße ein Damen-Trekking-Bike im Wert von 674 € gestohlen. Das graue Rad der Marke Pegasus, Typ Premio SL Disk TK, stand unmittelbar rechts neben dem Eingang zu einer Zahnarztpraxis und war mittels Spiralschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

kev/Polizei Marktheidenfeld