Auto erfasst Fußgängerin in Reinheim: Frau schwer verletzt

Die Ampel zeigte für ihre Laufrichtung grünes Licht. Gleichzeitig fuhr ein 49 Jahre alter Autofahrer aus Reinheim vom Parkplatz des Einkaufsmarktes kommend in Richtung der Kreuzung und wollte an dieser nach links in Fahrtrichtung Reinheim-Stadtmitte einbiegen.

Beim Abbiegevorgang erkannte er bei der Dunkelheit die selbst dunkel angezogene Fußgängerin nicht, die bereits die Fahrbahnmitte erreicht hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin schwerverletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Am Auto entstand leichter Schaden

Polizei Südhessen/ienc