Auto brennt und setzt Feld in Flammen

Der Feldbrand konnte durch Umpflügen des Feldes um den Brandherd herum durch einen Landwirt und dessen Gerätschaft eingedämmt werden. Zum Ablöschen des gemeldeten Brandes rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Heßlar, Arnstein, Müdesheim und Binsfeld mit insgesamt 38 Helfern an. Die Schadenshöhe an dem 21 Jahre alten Auto, das total ausbrannte, wurde mit rund 500 Euro beziffert.

Weinbergschlepper in Retzstadt von Hof gefahren

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart Am Montag erstattete ein 60-jähriger Mann bei der Polizei in Karlstadt zunächst Anzeige, weil sein Weinbergschlepper Marke Agco/Fendt, dessen Wert mit ca. 60000.- Euro beziffert wurde, aus seinem Hof in der Wethstraße in Retzstadt entwendet wurde.

Durch die Polizei wurden deshalb Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug eingeleitet. Am Dienstag teilte der Geschädigte dann vormittags mit, dass der Traktor hinter dem Anwesen eines Nachbarn aufgetaucht sei. Somit liegt zwar kein Diebstahlsdelikt vor, die Polizei führt allerdings weiter Ermittlungen wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem unbefugten Nutzer des Traktors unter Tel.: 09353/97410.

Fahrradfahrer bei Unfall in Retzbach leicht verletzt

Retzbach, Lkr. Main-Spessart Ein 15-jähriger Radfahrer wollte am Dienstag gegen 7.10 Uhr in der Bahnhofstr. in Retzbach nach links auf den Bahnhofvorplatz abbiegen. Da ihm beim Abbiegevorgang ein Auto entgegenkam, dessen Fahrer dort an einem haltendenden Wagen vorbeifuhr, bremste der Radfahrer und stürzte auf der Straße vor dem Auto. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen des Unfalles sich zu melden. Insbesondere werden die Fahrer der beiden Pkw, die unmittelbar an der Unfallstelle waren, unter Tel.: 09353/97410 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Auffahrunfall in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 17:45 Uhr in der Würzburger Str. in Karlstadt. Dort bemerkte der 19-jährige Fahrer eines Pkw zu spät, dass vor ihm die 55-jährige Fahrerin eines Autos verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf deren Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2600.- Euro.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Bei der Kontrolle eines 55-jährigen Pkw-Fahrers am Dienstag gegen 23:45 Uhr in Zellingen stellten die Beamten fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt