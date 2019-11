Auto brennt in Laufacher Werkstatt: Mitarbeiter schleppen es aus der Halle

Zu einem brennenden Fahrzeug wurde die Feuerwehr Gemeinde Laufach am 20.11.2019 um 12:24 Uhr ins Laufacher Gewerbegebiet Ost alarmiert. Bei Eintreffen wurde ein im Vollbrand stehender PKW mitten auf der Straße vorgefunden. Das Fahrzeug war in einer Kfz-Werkstatt in Brand geraten und wurde durch Beteiligte brennend aus der Halle geschleppt. Personen waren nicht zu Schaden gekommen.

Der PKW wurde unter PA mittels Netzwasser abgelöscht. Die Werkstatt wurde mit der Wärmebildkamera nach Glutrückständen untersucht sowie mechanisch belüftet. Nach dem Löschen wurde das Fahrzeug mittels eines Radladers wieder in den Hof geräumt und die Straße vom Brandgut gereinigt. Der Einsatz war nach ca. 60 Minuten beendet. Einsatzleiter ZF Frank Merget konnte auf 14 Feuerwehrdienstleistende (darunter 7 PA-Träger) mit 4 Fahrzeugen zurückgreifen.

Ein Lob an dieser Stelle an die Laufacher Firmen Kunkel und Kühnl, die mit ihrer beherzten Reaktion in guter Nachbarschaft einen massiven Gebäudeschaden gerade noch verhindern konnten – so blieb es bei Rußschwärzung, geplatzten Scheiben und einigen verschmorten Dichtungen. Bis zum Gebäudevollbrand hat nicht viel gefehlt!

Update: Die Meldung der Polizei Aschaffenburg zum Brand in Laufach:

Laufach - Hain. Am Mittwochmittag, gegen 12:20 Uhr, geriet ein Pkw DaimlerChrysler trotz Sicherheitsvorkehrungen während Schweißarbeiten in Brand. Das Fahrzeug befand sich in einer Werkstatt Im Gewerbegebiet. Damit die Flammen nicht auf das Gebäude übergreifen, wurde das Fahrzeug mittels eines Abschleppwagens auf die Straße gezogen. Hier brannte der Daimler aus. Die Feuerwehr Laufach wurde zur Löschung alarmiert. Neben dem Pkw wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt. Zudem entstand Rußschaden an der Werkstatt. Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

kev/Pressemitteilung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/Polizei Aschaffenburg