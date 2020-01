Nur noch Schrottwert hat ein Citroen nach einem Autobrand auf der A3 bei Weibersbrunn. Gegen 11 Uhr war der 19-Jährige Fahrer in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn bemerkte er technische Problem an seinem Fahrzeug, welches er erst vor einer Woche gebraucht gekauft hatte. Er konnte das Auto noch auf dem Standstreifen anhalten, bevor Flammen unter dem Auto hervorkamen. Dem Mann gelang es noch, seine Persönliche Sachen einzusammeln und aus dem Auto zu fliehen, bevor es komplett in Flammen stand.

Als die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eintrafen brannte der Citroen bereits in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Würzburg kurzzeitig komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen. Gegen 12.30 Uhr war wieder freie Fahrt möglich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

rah/xere