Auto brennt: Mann fährt geistesgegenwärtig auf Parkplatz Esselbach

Gestern gegen 17:00 Uhr bemerkte ein Daimlerfahrer, der mit Anhänger, welcher mit einem Pkw beladen war, unterwegs war, dass sein Zugfahrzeug qualmte. Geistesgegenwärtig fuhr er am Parkplatz Kohlsberg von der Autobahn in den Parkplatz. Dort bemerkte er, dass der Motorraum brannte. Er konnte den Anhänger noch abkuppeln und diesen so vor dem Feuer retten. Die Feuerwehren aus Altfeld, Esselbach und Marktheidenfeld waren im Einsatz und löschten den brennenden Pkw ab. Hierzu war die Richtungsfahrbahn Frankfurt etwa 15 Minuten voll gesperrt. Es entstanden keine größeren Stauungen.

Unfall auf A3 vor der Einhausung Hösbach

Gestern gegen 12:00 Uhr fuhren zwei Pkw hintereinander im Baustellenbereich. Vor der Einhausung wechselten beide kurz nacheinander auf den linken Fahrstreifen, und touchierten sich dabei. Der weiter links fahrende wich noch nach links aus und überfuhr eine Warnbake. Dadurch riss er sich die Ölwanne auf und hinterließ eine 100m lange Ölspur, die glücklicherweise im abgebakten Bereich zunächst keine Verkehrsgefahr darstellte. Die Aufräum- und Säuberungsarbeiten mussten von der Autobahnmeisterei durchgeführt werden.

Buskontrolle bei Hösbach führt zur Sicherstellung von 23 Flaschen Whiskey

Direkt vor der Haustüre der VPI wurde gestern gegen 15:30 Uhr ein Omnibus, der im internationalen Personentransport unterwegs war, einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Ein 29 jähriger Fahrgast fiel dadurch auf, dass er in seinem Geldbeutel eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte. Außerdem bestand gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls. Für die von ihm zusätzlich mitgeführten 23 Flaschen unterschiedlichsten Whiskeys konnte er keinerlei Eigentumsnachweise vorlegen. Da er bereits mehrfach als Dieb auffällig war, liegt auch hier die Vermutung nahe, dass er die Alkoholika entwendet hat. Die VPI ermittelt nun etwaige Tatorte, so lange bleibt der Whiskey sichergestellt. Der Mann aus der Slowakei musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde dann entlassen.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach