Auto bei Eichenbühl in Brand geraten

Kurz vor 12.30 Uhr war der Audifahrer mit seinem benzin- und gasbetriebenem Fahrzeug von Eichenbühl kommend in Richtung Bürgstadt unterwegs. Plötzlich bemerkte er einen Knall im Motorraum und einen Leistungsverlust des Fahrzeuges. Er lenkte den Wagen noch in eine Parkplatzzufahrt und konnte ihn unbeschadet verlassen, bevor der gesamte Motorraum in Flammen stand.

Schnell hatten die Feuerwehren aus Eichenbühl und Bürgstadt den Brand unter Kontrolle. Jedoch entstand am Wagen wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Gastank des Autos kontrolliert abgelassen. Die Staatsstraße war gut eine halbe Stunde lang komplett gesperrt.

