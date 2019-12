Auto-Fahrerin übersieht Fahrrad-Fahrerin in Kahl - Radlerin verletzt

Am Montagmorgen gegen 10:50 Uhr wollte eine 60-jährige Suzuki-Fahrerin von der Hanauer Landstraße in die Ortsdurchfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie eine davor wartende 76-jährige Fahrradfahrerin, die durch den Kontakt zu Sturz kam und leicht verletzt wurde.

Beim Rangieren unachtsam gewesen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr wollte ein 31-jähriger Lkw-Fahrer im Industriegebiet Alzenau-Süd rückwärts rangieren. Hierbei übersah er einen 61-jährigen Fahrer, der mit seinem Sattelzug dahinter parkte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro.

Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagabend gegen 18:45 Uhr kam es in der Hanauer Landstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 49-jähriger erkannte ein Bremsmanöver zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Seat eines 38-jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Auf geparkten Pkw aufgefahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag gegen 19:00 Uhr befuhr eine 77-jährige mit ihrem VW die Dieselstaße. Hierbei übersah sah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Jeep und fuhr auf diesen auf. Dieser wurde dadurch einige Meter nach vorne versetzt. Die Fahrerin wurde mit Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Wildunfall in Mömbris

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag gegen 17:40 Uhr kollidierte eine 50-jährige Fahrerin eines Smart zwischen den Ortsteilen Schimborn und Königshofen mit einem querenden Reh. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau