Auto-Fahrerin stößt Motorradfahrer in Roden um

Die 61-jährige Fahrerin eines Toyotas befuhr gegen 12 Uhr die Staatsstraße 2438 von Zimmern kommend in Richtung Roden. Hinter ihr fuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer. Als den Beiden ein Mähdrescher entgegen kam, bremste die Auto-Fahrerin bis zum Stillstand ab, damit der Mähdrescher genug Platz zum Vorbeifahren hatte. Diese Situation erkannte der Fahrer einer Yamaha und hielt ebenfalls an. Die Frau rollte dann mit ihrem Wagen etwa zwei Meter zurück und stieß gegen das Motorrad, wodurch dieses samt Fahrer umfiel. Der Mann blieb unverletzt, aber die Frontfeder der Yamaha ging zu Bruch und es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro.

Reifen zerstochen: Markt Triefenstein

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter die rechten Reifen eines geparkten Seat Ibiza. Der Wagen stand zur Tatzeit ordnungsgemäß geparkt in der Marktheidenfelder Straße. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/ienc