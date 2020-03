Auto-Fahrerin steift Lastwagen beim Überholen

Bei dem Unfall auf der Staatstraße zwischen Wiesenfeld und Lohr, kurz vor dem Abzweig Halsbach, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000Euro.

Im Vorbeifahren Spiegel geschrammt

Karlstadt , Lkr. Main-Spessart. In der Straße Zum Helfenstein kam es am Mittwoch gegen 16:55 Uhr im Bereich des Rathauses zu einer Spiegelberührung zweier sich entgegenkommender Autos. Die beiden 43 und 72 Jahre alten Fahrer waren der Überzeugung jeweils äußerst rechts am Fahrbahnrand gefahren zu sein. Bei dem Unfall wurde an beiden Fahrzeugen der Außenspiegel beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 220.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt