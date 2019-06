Auto-Fahrerin nur noch auf Felge unterwegs - Schlafend im Gras gefunden

Die Fahrerin machte auf den Mitteiler einen verwirrten Eindruck. Eine Polizeistreife konnte kurze Zeit später das Fahrzeug im Bereich der Bundesstraße 26/Abfahrt Gänheim auf einem Feldweg feststellen. Der rechte Vorderreifen bestand nur noch aus der Felge und das vordere Kennzeichen fehlte. Neben dem Auto schlief die 32-jährige Fahrerin im Gras. Nach dem Weckruf war ein Alko-Test angesagt. Dieser erbrachte den stattlichen Wert von 1,31 mg/l (2,62 Promille). Daraufhin musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss wurde sie in die Obhut ihres Ehemannes übergeben.

Die Polizei ist noch auf der Suche nach einer entsprechenden Unfallörtlichkeit. Wer Beobachtungen über die Fahrweise des roten Skoda Oktavia mit Frankfurter-Zulassung machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

Radlader entwendet: Zellingen/Duttenbrunn

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein auf dem Schotterparkplatz am Tennisheim an der Stadelhofener Straße abgestellter Radlader der Marke Caterpillar entwendet. Die Spur der Baumaschine führte über Feldwege und verlor sich am Ortsverbindungsweg in Richtung Billingshausen. Der Wert des gelb/schwarzen Radladers beträgt circa 12.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410 entgegen.

Polizei Karlstadt/ienc