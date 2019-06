Auto-Fahrerin mit drei Promille in Elsenfeld unterwegs

Die verständigten Kollegen führten bei der 43-jährigen Fahrerin einen Atemalkoholtest durch, der zu einem Ergebnis von 3 Promille führte. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin hat nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu erwarten.

Beim Kiffen erwischt: Klingenberg

Gegen 21.45 Uhr wurde durch eine zivile Streifenbesatzung ein 18-jähriger Klingenberger kontrolliert. Kurz zuvor lies dieser einen Joint fallen, was durch die Polizisten beobachtet werden konnte. Der Joint wurde sichergestellt. Gegen den 18-jährigen wurde ein Verfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Vorfahrt missachtet: Mömlingen

Am Montag gegen 13.10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Gehrenstraße/Obernburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Ford-Fahrerin und einem BMW-Fahrer. Die 28-jährige Fahrerin des Ford übersah den vorfahrtsberechtigten Lenker des BMW woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden 11000 Euro.

Betriebsunfall: Erlenbach

Zu einem Betriebsunfall kam es am Montagmorgen in Erlenbach. Bei Malerarbeiten stürzte ein Arbeiter aus etwa zwei Metern vom Gerüst. Er zog sich Verletzungen im Kopf-und Beckenbereich zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mit Traktor in Graben gerutscht: Klingenberg

Am Montagabend führte ein Landwirt mit seinem Traktor „Im Tal“ in Trennfurt Mäharbeiten durch. Hierbei kippte der Traktor in einen Graben. Da aus dem umgekippten Traktor Öl auslief wurde der im Graben verlaufende „Springbach“ durch die Feuerwehren aus Trennfurt und Klingenberg mit Unterstützung des THW Obernburg gestaut und das ausgelaufene Öl abgebunden.

Fahrraddiebstahl: Erlenbach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Mozartstraße ein Fahrrad der Marke Bulls entwendet. Das blau/schwarze Fahrrad war in einem nicht versperrten Kellerraum abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 –0

Polizei Obernburg/ienc