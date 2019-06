Auto-Fahrer überschlägt sich in Sulzbach - Über drei Promille

Ohne erkennbaren Grund kam er auf der Strecke zwischen Mainbrücke und Ortseingang Sulzbach von der Fahrbahn ab. Möglicherweise spielte aber tatsächlich der Wert von 3,08 Promille eine Rolle. Gegen den Mann, der eine Blutprobe abgeben musste, wird jetzt ermittelt. Das Auto hatte nur noch Schrottwert, rund 2.500 Euro Schaden.

Unfall im Begegnungsverkehr: Eschau

Am Montag, gegen 7.10 Uhr, kam es auf der Strecke von Eichelsbach in Richtung Eschau zum Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Eine 25-jährige Skoda-Fahrerin kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden VW Caddy eines 64-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Polizei Obernburg/ienc