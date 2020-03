Ausgebremst und beleidigt: VW-Insassen in Miltenberg müssen bußen

Am Sonntag, um 16.30 Uhr, fuhr eine 45-jährige mit ihrem Seat von Miltenberg in Richtung Weilbach. Auf Höhe Breitendiel wurde sie im Überholverbot von einem VW überholt. Dieser ist im Vorfeld schon dicht aufgefahren und hat gedrängelt. Nachdem die Seat-Fahrerin mittels Lichthupe auf das Fehlverhalten aufmerksam machen wollte, wurde sie nun mehrmals ausgebremst. Der VW fuhr nun im Zick-Zack nach Weilbach, um dort mittels Vollbremsung mitten auf der Bundesstraße stehenzubleiben. Nur mit Mühe konnte eine Kollision vermieden werden. Der Beifahrer des VW stieg aus und beleidigte nun noch die Seat-Fahrerin. Die VW-Besatzung konnte anschließend ermittelt werden. Die 31-jährige VW-Fahrerin wird wohl bald ihren Führerschein abgeben dürfen, gegen den 31-jährigen Beifahrer wird wegen Beleidigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden. Außenspiegel abgetreten Miltenberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Miltenberg in der Bischofstraße ein Außenspiegel eines roten Citroen abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Polizei Miltenberg