Ausgangssperre missachtet: Junge Männer flüchten in Niedernberg vor Polizei

Einem der Dreien, ein 18-jähriger Niedernberger, reichte der Vorsprung auf die Gesetzeshüter nicht aus. Er wurde schließlich von einem Beamten eingeholt und gestellt. Zuvor warf er noch ein Tütchen mit einer geringen Menge Haschisch in den Main, welches jedoch herausgeangelt und sichergestellt werden konnte. Ihn erwartet daher neben einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz auch ein Verfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln. Da von den beiden anderen flüchtigen Personen noch persönliche Gegenstände zurückblieben, dürften auch diese zu ermitteln sein.

Auffahrunfall auf der Bundesstraße 469

Wörth am Main. Zu einem Unfall auf der B469 Höhe Wörth am Main kam es am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr. Hier fuhr ein Pkw Mercedes auf einen vor ihm in Fahrtrichtung Obernburg fahrenden Pkw Honda auf. Während der Fahrer des Mercedes unverletzt blieb, klagten die drei Insassen des Honda über Kopf-/ und Nackenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg