Aus der Kurve gerutscht

Beim Wenden konnte ein Mitsubishi mit zwei Insassen rechts im Graben einer Linkskurve festgestellt werden. Die 22-jährige Fahrerin verlor augenscheinlich bei feuchter Fahrbahn im Laufe der Linkskurve die Kontrolle uber ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Leitpfosten wurde hierbei beschädigt. Verletzt wurde glucklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1050,00 Euro.

Wildunfall

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am fruhen Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr erfasste eine 39-jährige Fahrerin eines BMW ein Reh, welches auf der Kreisstraße AB 17 vom Kreisel Kahl kommend in Richtung Seligenstädter Fähre kurz nach dem dortigen Sportplatz die Fahrbahn querte. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,00 Euro geschätzt.

Vorfahrtsverstoß

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr kam es in einer 30er Zone an der Kreuzung Taunusring Ecke Somborner Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 82-jährige Fahrerin eines Peugeot missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 76-jährigen Opelfahrerin. Beide Damen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. In der Freitagnacht gegen 23:50 Uhr uberholte ein 25-jähriger Fordfahrer einen 57-jährigen Fordfahrer auf der Staatsstraße 2305. Hierbei habe der Überholende, laut dem Überholten, den Überholvorgang so knapp angesetzt, dass sowohl der Überholte als auch ein unbekanntes Fahrzeug im Gegenverkehr eine Gefahrenbremsung durchfuhren und jeweils nach rechts hätten ausweichen mussen. Hierbei entstand ein Sachschaden am Pkw des 57-jährigen in Höhe von ca. 500,00 Euro. Der junge Fordfahrer setzte anschließend trotz mehrfachem Aufblenden des nachfolgenden älteren Fordfahrers seine Fahrt unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf konnte der 25-jährige durch eine Streifenbesatzung an dessen Anschrift angetroffen werden.

Fahrrad auf Abwegen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am 01.08.2019 wurde das Mountainbike eines 25-jährigen entwendet. Hierfur zerschnitt der 21-jährige Dieb sogar das Stahlschloss welches das Rad sicherte. Am 02.08.2019 fiel das Fehlen des Rades auf, weshalb sich der Geschädigte auf die Suche danach machte. Nach kurzer Zeit konnte er an den Kahlauen eine Person auf seinem Fahrrad antreffen. Die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Alzenau konnten das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentumer zuruckgeben. Den Dieb erwartet nun eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls eines Diebstahls.

Fahren trotz Fahrverbot

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 20:10 Uhr bei einem 36-jährigen Fuhrer eines Honda in Blankenbach, stellte sich heraus, dass diesem die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der von ihm vorgezeigte polnische Fuhrerschein hatte somit keine Gultigkeit. Den Fahrzeugfuhrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde anschließend unterbunden.

Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zu einer weiteren allgemeinen Verkehrskontrolle mit Konsequenzen kam es nur knapp eine Stunde später gegen 21:30 Uhr in Hörstein als dort ein 28-jähriger Fuhrer eines VW seinen Pkw mit 1,54 Promille fuhrte. Den Fahrzeugfuhrer erwartet nun eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr. Auch hier wurde die Weiterfahrt durch die aufmerksamen Beamten unterbunden.



Defekter Akku sorgt fur Ärger

Karlstein am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 14:50 Uhr kam es in einem örtlichen Montagezentrum zu einem technischen Defekt eines Akkus. Dieser sollte unter sogenannter Volllast entladen werden. Hierbei kam es letztlich zu einem Brand des Akkus und einer starken Rauchentwicklung. Die Werkshalle musste evakuiert werden. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz anrucken und zunächst das Feuer ablöschen und anschließend die Halle durchluften. Glucklicherweise wurde niemand durch den Vorfall verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro.

Folgenschwere Dachreinigung

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein 51-Jähriger wollte am Freitag gegen 16:35 Uhr mit einem Hochdruckreiniger sein Garagendach reinigen. Hierzu nutzte er eine 12-sprossige Leiter mit einer Gesamthöhe von 3,40 Metern. Im Zuge der Arbeiten geriet die Leiter ins Rutschen und kippte seitlich weg woraufhin der 51-Jährige aus ca. drei Metern Höhe zu Boden fiel. Er zog sich durch den Sturz nach ersten Erkenntnissen eine Platzwunde am Hinterkopf sowie eine Gehirnerschutterung zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

