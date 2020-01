Aus Unachtsamkeit auf parkenden Wagen geprallt - verletzt ins Krankenhaus

Die Frau war mit ihrem Smart in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie gegen 11.55 aus Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrspur geriet und mit der Fahrzeugfront gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW stieß.

Die Pkw-Fahrerin zog sich nach ersten Erkenntnissen mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt.

Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000,- Euro.

In den Gegenverkehr geraten

Arnstein. Ein 29-jähriger VW-Fahrer fuhr am Samstagnachmittag in Heugrumbach in Richtung Arnstein. In einer engen Kurve geriet er zu weit nach rechts und kam auf die Gegenfahrspur. Im Kurvenbereich touchierte er mit der Fahrzeugfront die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden VW Transporters. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro.

Polizei Karlstadt/mkl