Aus Schlachthof geflohen - Streife erschießt Rind in Aschaffenburg

Dem Rind war der Ernst der Lage offensichtlich bewusst, weshalb das Tier die Flucht aus dem Gelände des Schlachthofes ergriff. In der Folge lief das Tier durch die Obernauer Straße und anschließend in Richtung der Eisenbahnbrücke beziehungsweise Mainufer.

Zur Sicherung des Fahrzeugverkehrs wurden notwendige Verkehrsmaßnahmen durch mehrere Streifenbesatzungen getroffen und die Obernauer Straße gesperrt. Des Weiteren war auch ein Fahrzeug der Feuerwehr Aschaffenburg im Einsatz.

Da das Tier durch die Eigentümer nicht eingefangen werden konnte und durch das aufgebrachte Tier eine Gefahr für andere Menschen bestand, wurde das Rind durch eine Streifenbesatzung mit einem Gewehr erschossen.

Zu einem Sachschaden an Fahrzeugen oder Personenschaden kam es nicht.

Stadt Aschaffenburg

Unfallflucht - geparkter BMW angefahren

Bereits am 19.März wurde in der Pestalozzistraße ein geparkter BMW der 5 er-Reihe angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Da zumindest eine Telefonnummer des Verursachers bekannt ist, sind Anhaltspunkte für die Ermittlung des Beschuldigten vorhanden.

Zusammenstoß auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes

Am Samstag, gegen 8.30 Uhr, beabsichtigte ein 60 -jähriger Audi-Fahrer in eine Parklücke auf dem Gelände eines Einkaufmarktes in der Würzburger Straße einzufahren. Dabei touchierte er einen anderen Audi. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Diebstahl von Getränken

Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, beobachtete eine Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Würzburger Straße, den Diebstahl von zwei Getränkekisten im Wert von circa 20 Euro.

Der Täter wurde durch Mitarbeiter des Betriebes verfolgt und anschließend bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen festgehalten. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beteiligten Personen.

Der genaue Tathergang muss nun ermittelt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bei dem 34 jährigen Beschuldigten zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Diebstahl eines Fahrrades

In der Zeit von Freitag, 8 Uhr bis Samstag, 9.45 Uhr wurde am Agathaplatz ein rotes Herrenfahrrad entwendet. Dieses war an einem dortigen Zaun befestigt. Das beschädigte Fahrradschloss konnte vor Ort aufgefunden werden.

Durch die Beschädigung und den Diebstahl des Fahrrades entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 145 Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kreis Aschaffenburg

Betonpfeiler einer Tankstelle beschädigt

Hösbach. Am Samstag, gegen 12.20 Uhr, wollte ein 38 jähriger Fahrer eines Sattelkraftzuges nach dem Tankvorgang aus dem Bereich der Tankstelle in der Industriestraße ausfahren. Hierbei blieb er beim Rangieren an einer Betonabtrennung hängen.

Durch den Anstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung des Schadens unterbunden.

Wildunfall mit einem Reh

Großostheim. Am Samstag, gegen 10.30 Uhr, überquerte ein Reh die Kreisstraße AB 1 im Bereich der „Mömlinger Steige“.

Ein 71 jähriger Seat-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Dadurch entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Das Reh rannte anschließend in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg verständigt.

Polizei Aschaffenburg/mkl