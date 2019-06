Aura im Sinngrund: Beim Rückwärtsfahren Auto gerammt

Gegen 07.10 Uhr stand die Fahrerin eines Ford an der Kreuzung Hauptstraße/Staatsstraße und hatte sich hierbei offensichtlich falsch eingeordnet. Sie fuhr daher rückwärts und touchierte hierbei einen hinter ihr stehenden VW Polo einer 21-jährigen Auto-Fahrerin. Die Polo-Fahrerin machte noch durch Hupen auf sich aufmerksam, die Ford-Fahrerin fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Da am Fahrzeug der Geschädigten die Stoßstange und die Kennzeichenhalterung beschädigt wurden und der Sachschaden auf circa 1500 Euro geschätzt wird, zeigte sie den Unfall bei der Polizei an. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand kein Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen die 70-jährige Unfallverursacherin.

Auto verkratzt: Adelsberg

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag wurde der silberfarbene Audi A4 eines 53-jährigen Mannes mutwillig zerkratzt. Am Fahrzeug konnten auf der Motorhaube und auf dem Dach ringsherum Kratzer festgestellt werden. Es wird von einer mutwilligen Beschädigung durch einen spitzen Gegenstand ausgegangen. Bereits vor einigen Jahren wurde schon einmal ein Auto des Geschädigten zerkratzt. Es wird daher vermutet, dass die Beschädigungen zuhause im freizugänglichen Carport am Wohnanwesen in der Neulandstraße beigebracht wurden. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 092351/97410.

Bei Einlasskontrolle Einhandmesser aufgefunden: Gemünden

Am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr wurde im Rahmen der Einlasskontrolle am Nachlassgericht ein Einhandmesser aufgefunden. Das Messer wurde durch den Justizwachtmeister sichergestellt. Gegen den 45-jährigen Besitzer wird Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz erstattet. Einhandmesser besitzen eine Vorrichtung, die es ermöglicht, das Messer einhändig zu öffnen. Solche Messer dürfen in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden.

Beim Rangieren an geparktem Auto hängen geblieben: Gemünden

Am Montag gegen 11.15 Uhr rangierte ein 22-jähriger Laster-Fahrer rückwärts auf dem Parkplatz einer Agrarfirma in der Wernfelder Straße. Hierbei blieb er mit seinem Unterfahrschutz an einem geparkten VW Golf hängen und beschädigte dessen Außenspiegel und die Fahrertüre. Am Laster entstand kein Sachschaden. Der Schaden am VW Golf wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Langenprozelten: Wer vermisst seinen Autoschlüssel?

Am Samstagmorgen wurde in der Langenprozeltener Straße, auf dem Parkplatz Möbel-Berta/Tegut, ein Skoda-Autoschlüssel mit fünf weiteren Schlüssel aufgefunden. Am Schlüssel befand sich ein Metallanhänger „BKK KBA“. Der Eigentümer möchte sich bitte mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

Polizei Gemünden/red