Aura i.S.: Illegales Verbrennen von Holzabfällen

Auf einem Firmengelände wurde am Donnerstag gegen 13.00 Uhr Abfallholz auf einer ca. 10 qm großen Fläche verbrannt. Hierbei handelte es sich um imprägniertes und lackiertes Holz, sowie verschiedenes Dämmmaterial. Der Betreiber der Feuerstelle wurde angewiesen, diese mittels Aufschütten von Sand zu löschen. Der Verantwortliche muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz verantworten.

Zu schnell bei nasser Fahrbahn

In Gemünden fuhr ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr, auf der Bundesstraße 26 von Lohr in Richtung Gemünden. Kurz nach dem Kreisverkehr „Möbel Berta“ kam der Fahrer mit seinem Chrysler aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei regennasser Fahrbahn, ins Schlingern und prallte mit dem Fahrzeugheck in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 EUR.

stru/ Quelle: Polizeistation Gemünden