Aura: Sauna geriet in Brand

Gegen 19.15 Uhr bemerkte die Hauseigentümerin Brandgeruch und eine Rauchentwicklung aus der Kellersauna. Sie alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Durch diese konnte der Schwelbrand glücklicherweise schnell abgelöscht werden.

Wie die Ermittlungen ergaben, wird die Sauna von den Hauseigentümern lediglich nur noch als Abstellraum genutzt. Gegen 19.00 Uhr holte die Eigentümerin einen Gegenstand aus dem Abstellraum und schaltete hierbei nicht nur das Licht, sondern auch versehentlich den Saunaofen mit an. Hierdurch gerieten Gegenstände, die teilweise auf dem Ofen lagen, in kürzester Zeit in Brand.

Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Wildunfälle

Karsbach. Am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die B 27 von Höllrich kommend in Fahrtrichtung Heßdorf, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und von seinem Pkw Opel erfasst wurde. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Gemünden-Harrbach. Gegen 5.25 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 11 zwischen Harrbach und Karlburg zu einem weiteren Wildunfall. Ein 29-jähriger Autofahrer erfasste ein Rehkitz, welches bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Der Schaden am Pkw Ford beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden