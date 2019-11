In der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.40 Uhr, erfasste ein 22-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 frontal einen Biber, welcher die Fahrbahn querte. Das Wild wurde getötet. Am Pkw KIA entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

kev/Polizei Gemünden