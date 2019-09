Aufmerksame Beobachter - Polizei erwischt mutmaßliche Umweltsünder

Zwei Männer aus Hanau stehen seit Dienstag im Verdacht, eine größere Menge Altreifen im Schöllkrippener Wald abgelagert zu haben. Am Dienstagnachmittag wurde über die Gemeinde ein verdächtiger Lastwagen im Bereich Schöllkrippen gemeldet.

Die Benutzer des Lastwagens standen aufgrund von Hinweisen im Verdacht, seit längerer Zeit eine größere Menge Altreifen im Wald abgelagert zu haben. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte das Fahrzeug um 14.45 Uhr in der Hauptstraße in Schneppenbach antreffen und anhalten. Im Fahrzeug befanden sich der 40-jährige Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte dann festgestellt werden, dass der 40-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem war das Fahrzeug nicht versichert, so dass die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Die weiteren Ermittlungen, die bisher noch nicht abgeschlossen sind, führt die Polizeiinspektion Alzenau, Tel. 06023/944-0.

Motorradfahrer in Wiesen gestürzt - Mann kleicht verletzt

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer bei Wiesen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 53-jährige Mann fuhr gegen 17 Uhr mit seiner Suzuki auf der Staatsstraße 2305 in Richtung Wiesen. In einer leichten Rechtskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in die Fahrbahnmitte. Dort rutschte ihm der Hinterreifen weg, so dass er nach links in die Böschung geriet und zu Fall kam. Er zog sich hierbei diverse Prellungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg. Der Schaden an der Suzuki wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Ein 59-jähriger Rollerfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Staatstraße 3308 leicht verletzt. Der Mann fuhr um 08.30 Uhr von Kahl in Richtung Karlstein. Im Kreisel Höhe Campingplatz rutschte ihm beim Ausfahren das Vorderrad weg, so dass er stürzte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er Prellungen und Schürfwunden. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Anschlussstelle Alzenau Nord entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 2.500 Euro. Da der Unfallhergang bisher unklar ist, werden Zeugen gesucht. Der 29-jährige Fahrer eines Opel Zafira und der 33-jährige Fahrer eines Opel Insignia waren im Kreisverkehr zusammengestoßen. Denkbar ist sowohl eine Vorfahrtsverletzung durch den Zafira-Fahrer, als auch ein Auffahrunfall durch den Insignia-Fahrer. Da die beiden Beteiligen unterschiedliche Angaben machten, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fehler beim Abbiegen in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzugs beschädigte am Dienstagmorgen in der Marie-Curie-Straße beim Abbiegen in ein Firmengrundstück einen geparkten Skoda. Fazit: 800 Euro Schaden am Skoda, der Sattelzug blieb unbeschädigt.

