Aufgepasst zum Schulbeginn - Die Polizei Unterfranken gibt Tipps

Am kommenden Dienstag beginnt für viele ABC-Schützen eine spannende Zeit. Viele neue Eindrücke prasseln auf sie ein und sie werden sich im Straßenverkehr deshalb nicht so vorsichtig und vorhersehbar verhalten, wie ihre älteren Mitschüler. Alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere die Pkw-Fahrer sind in den kommenden Tagen deshalb gefordert. Es gilt jetzt besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs zu sein und auch mit Fehlern der Kleinen zu rechnen.

Weniger Schulwegunfälle

Die Anzahl der Schulwegunfälle ist glücklicherweise seit Jahren unterfrankenweit rückläufig. Im Jahr 2018 gab es dennoch 39 Schulwegunfälle, bei denen insgesamt 40 Kinder verletzt worden sind. 19 davon waren als Fußgänger unterwegs. Daher setzt die unterfränkische Polizei gemeinsam mit der Verkehrssicherheitswacht und weiteren Partnern alles daran, die Zahlen weiter zu senken und Unfälle zu vermeiden.

Kontrollen der Polizei – Sicherheit für die Kleinsten

Mit einem zeitlichen Schwerpunkt bis Ende September wird die Polizei deshalb verstärkt Kontrollen insbesondere im Bereich der Schulwege durchführen. Neben Geschwindigkeits- und Gurtkontrollen wird hier ganz besonders die Kindersicherung in Pkw im Fokus sein. Ziel ist dabei stets die Sicherheit unserer Kleinsten.

Insbesondere den Eltern möchte die Polizei einige Tipps mit auf den Weg geben

Sehen und gesehen werden Sichtbarkeit ist das A und O. Gerade wenn im Herbst die dunkle Jahreszeit beginnt. Eltern sollten ihren Kindern deshalb Kleidung anziehen, mit der sie besser gesehen werden. Helle und bunte Kleidung sowie Reflektoren auf Jacken und Schulranzen erhöhen die Sichtbarkeit der Kleinen, was besonders in den Morgenstunden extrem wichtig wird. Auch der reflektierende Sicherheitsüberwurf hilft den Kindern, besser gesehen zu werden.

Nur Übung macht den Meister

Gehen Sie rechtzeitig gemeinsam mit ihrem Kind mehrmals den sichersten (nicht den kürzesten) Weg zur Schule ab, damit das Kind den Weg am Schulstart schon kennt und an die Gegebenheiten der Route gewöhnt ist. Wenn in den ersten Tagen alles neu und aufregend ist, ist es von Vorteil, wenn wenigstens der Schulweg schon bekannt und in den Köpfen der Kinder abgespeichert ist. Erkundigen Sie sich bei ihrer Gemeinde nach Schulwegplänen mit den sichersten Fußgängerüberwegen.

Keine Hektik entstehen lassen

An den ersten Schultagen ist vieles neu - auch für die Eltern. Plötzlich gibt es morgens viel mehr zu tun. Daher unsere Bitte: Bereiten Sie gerade für die ersten Tagen alles vor und stehen Sie rechtzeitig mit den Kindern auf, damit sich das Schulkind am Morgen entspannt und ohne Zeitdruck auf den Weg machen kann.

Kindersicherung im Auto

Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, müssen stets ordentlich gesichert sein – auch wenn der Fahrtweg noch so kurz ist. Gehen Sie um Zeit zu sparen oder aus Bequemlichkeit bitte kein Risiko auf Kosten ihres Kindes ein!

Dank an Schulweghelfer und Schülerlotsen

Neben der Polizei sind auch wieder zahlreiche ehrenamtliche Schulweghelfer und Schülerlotsen im Einsatz, um mit ihrem wertvollen Einsatz die Kinder auf ihrem Weg zu begleiten.

Zum Schulstart wünscht die unterfränkische Polizei allen Schülern - und ganz besonders den kleinen Schultütenträgern - einen guten und sicheren Start ins neue Schuljahr.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken