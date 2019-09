Aufgebrochener Zigarettenautomat in Himmelstadt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Rudolf-Diesel-Str. in Himmelstadt ein Zigarettenautomat angegangen. Dabei wurde das Kartenlesegerät aus dem Gerät gehebelt. Die Täter gelangten nicht an die Zigaretten oder das in dem Automaten befindliche Geld. An dem Gerät entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Fahrradträger in Zellingen beschädigt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch wurden zwischen 05:15 Uhr und 15:15 Uhr der am Heck eines unter der alten Mainbrücke in Zellingen geparkten Pkw angebrachte Fahrradträger durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro zu kümmern. An der Unfallstelle blieb ein Reflektor der Marke Ford zurück, welcher vermutlich von dem verursachenden Fahrzeug stammt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht und zu dem Automatenaufbruch unter Tel.: 09353/97410.

Von Fahrbahn gerutscht

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Eine 22-jährige Autofahrerin kam am Mittwoch gegen 08:30 Uhr auf der Strecke zwischen Zellingen und Billingshausen in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, an dem Pkw wurde ein Reifen beschädigt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Autofahrers in der Würzburger Str. in Karlstadt stellten die Beamten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:00 Uhr fest, dass dieser drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. In dem Pkw konnte von den Beamten dann auch eine geringe Menge Marihuana gefunden werden. Zudem hatte der 22-jährige Beifahrer in seinen Taschen Amphetamin und einen Schlagring bei sich. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf die beiden Männer kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt