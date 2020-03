Aufforderung zum Klimaschutz endet im Streit

Zu einer „Bedrohungslage“ kam es am Montag, 23.03.2020, gegen 8 Uhr, in der Walter-Senger-Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens. Es war wohl so, dass ein 60-jährige mit seinem Fahrzeug und laufendem Motor auf dem Parkplatz des Marktes stand. An dem laufenden Motor störte sich ein 70-jähriger. Der forderte den 60-jährigen auf den Motor abzustellen.

Die Aufforderung verknüpfte er mit der Androhung, dass er ihm ansonsten die Reifen plattstechen würde. Hierauf verständigte der 60-jährige die Polizei. Gegen den 70-jährigen werden die Ermittlungen wegen Nötigung geführt. Ein Messer konnte durch die vor Ort befindliche Streifenbesatzung nicht gefunden werden.

dc/Meldung der Polizei Lohr