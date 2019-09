Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf A3 - Audifahrer haut ab

Am Freitagabend um 19.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer des ersten Fahrzeuges musste verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter folgende BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug ebenfalls noch rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen.

Eine 64-jährige Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr dem BMW hinten auf. Dahinter folgte ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer, welcher ebenfalls zu spät reagierte und schließlich durch sein Auffahren alle Fahrzeuge aufeinander schob.

Der Fahrer des ersten Fahrzeuges stieg zunächst kurz aus. Nachdem er feststellte, dass er nur einen geringen Schaden hat, wollte er seine Personalien nicht angeben und fuhr einfach weiter. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Audi A4 in der Farbe „Silber“ gehandelt haben.

Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sailauf, A3 Fahrtrichtung Frankfurt. Am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr wurde ein Ford Focus aus Großbritannien einer Kontrolle unterzogen. Am Steuer saß ein 25jähriger Mann. Dieser konnte lediglich einen englischen Lernführerschein vorzeigen. Dieser Lernführerschein hat aber in Deutschland keine Gültigkeit.

Der 25-jährige wurde daher wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Er wurde von den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach als Beschuldigter vernommen und hinterlegte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 320 Pfund. Die Weiterfahrt konnte dem Beifahrer gestattet werden, welcher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bessenbach, A3 Fahrtrichtung Passau/Linz. Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr wurde ein Gespann, bestehend aus einem Kleintransporter Mercedes und einem Anhänger mit bulgarischer Zulassung, einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen.

Der 54-jährige Fahrer konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Für das Gespann hätte er allerdings die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Der 55jährige Halter des Kleintransporters befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Gegen diesen wird jetzt noch eine Anzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt. Da der Halter eine Fahrerlaubnis der Klasse BE vorweisen konnte, wurde diesem nach der Beendigung der Sachbearbeitung die Weiterfahrt gestattet.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach