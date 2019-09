Auffahrunfall mit hohem Schaden

Eine Miltenbergerin, die hier von Dammbach kommend Richtung Eschau unterwegs war, musste auf Höhe der VR-Bank verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine nachfolgende Eschauerin mit ihrem Opel zu spät. Sie fuhr auf den Fiat auf und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.

In Leitplanke gekracht

Wörth: Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Montag Abend gegen 22.25 Uhr von der B469 gemeldet worden ist. Eine 23-Jäjhrige war hier mit ihrem BMW in Richtung Miltenberg unterwegs und kam aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier schlidderte sie mit ihrem Fahrzeug mehrfach in die Leitplanke bevor der Pkw stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Unfallfahrerin musste sich mit leichten Verletzungen ins Erlenbacher Klinikum in medizinische Behandlung begeben. Ihr BMW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Elsenfeld: Eine Vorfahrtsmissachtung ist ursächlich für einen Unfall gewesen, der am Montag Nachmittag gegen 16.55 Uhr aus der Marienstraße gemeldet worden ist.

Deine Elsenfelderin war hier, vom Mühlweg kommend, nach links in die Marienstraße eingebogen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Hausener, der mit seinem VW Golf in Richtung Kleinwallstadt unterwegs war und kollidierte mit dessen Pkw im Kreuzungsbereich. Hierbei wurden beide Pkw erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 9000 Euro.

Geparkten Hänger beschädigt

Großwallstadt: Eine Unfallflucht ist am Wochenende aus der Lindenstraße gemeldet worden. Ein Anwohner hatte hier von Freitag bis Sonntag Nachmittag seinen Anhänger am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Sonntag gegen 17.30 Uhr zu dem Anhänger kam, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich touchierte ein Pkw-fahrer beim Ausparken den Hänger und beschädigte sich hierbei auch das Rücklicht bzw. den Rückstrahler seines Fahrzeuges. Möglicherweise hat der Unfallverursacher den vermtl. nur leichten Anstoß nicht bemerkt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Hoher Schaden bei Wildunfall

Mönchberg: Ein ungewöhnlicher Wildunfall ist am Montag früh gegen 06.40 Uhr von der Kreisstraße zwischen Collenberg und Mönchberg gemeldet worden. Ein Collenberger hatte hier einen Hirsch mit seinem Pkw Skoda Octavia frontal erfasst, als dieser die Fahrbahn überquerte. Bei der Kollision mit dem Hirsch wurde die Front des Octavias massiv beschädigt, der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der „König der Wälder“ verendete noch an der Unfallstelle.

Der Collenberger Pkw-fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

vd/Polizei Obernburg