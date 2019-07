Auffahrunfall mit hohem Sachschaden in Marktheidenfeld

Der 67-jährige Fahrer eines BMWs wollte von Marktheidenfeld kommend nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand anhalten. Dies erkannte der dahinter fahrende 65-jährige Fahrer eines VW Golf Plus und bremste rechtzeitig ab. Der Dritte im Bunde, ein 33-jähriger VW Golf-Fahrer, fuhr aus Unachtsamkeit auf den wartenden VW Golf auf und dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den stehenden BMW geschoben. Verletzt wurde niemand.

Geparktes Auto beschädigt - 2500Euro Sachschaden: Kreuzwertheim

Am Montagvormittag, gegen etwa 11.20 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Lengfurter Straße abgestelltes Auto beschädigt. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurden die hintere linke Seite sowie die linke hintere Felge eines grauen Mercedes C180 komplett zerkratzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Die Polizei konnte blauen/türkisfarbenen Fremdlack sichern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Einbruch in Büroräume: Marktheidenfeld

In ein Bürogebäude Am Sportzentrum wurde am Wochenende eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam ins Gebäudeinnere ein, rissen mehrere Schränke auf und richtete einen Sachschaden von 1500 Euro an. Was die Täter gesucht haben, ist unklar, denn sie nahmen lediglich eine schwarze Stofftasche im Wert von 20 Euro mit. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/ienc